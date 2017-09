Dat de Ronde van Italië in 2018 start in Israël wisten we al, maar op deze mythische plek ligt de finish

De Ronde van Italië begint volgend jaar op Israëlische bodem. Dat bevestigde de minister van Sport van Israël Miri Regev donderdag. Meteen werden ook de geruchten over de aankomstplek van de 101e editie bevestigd.

Het wordt de eerste keer dat een grote wielerronde (Giro, Tour, Vuelta) buiten Europa start. Dat de Giro 2018 in Israël begint, komt niet als een verrassing. Op 18 september staat in Jeruzalem immers de voorstelling van de ‘Grande Partenza 2018’ op het programma.

“We zijn fier met alle internationale competities die we in Israël mogen verwelkomen, te beginnen met de Giro, een belangrijke competitie waarin ‘s werelds beste renners aan de slag zijn”, liet Regev optekenen.

Volgende week zal ook officieel bekendgemaakt worden waar de Ronde van Italië eindigt. Daarvoor heeft de organisatie dit jaar een speciale plek gekozen: Vaticaanstad. Het ministaatje was in 1974, een jaar na Verviers, al eens het toneel van de start van de Giro. Nu komt het peloton met de roze leider dus aan in het land der paus. Het thema is vrede, vandaar ook de start in Israël.

Wales

Ondertussen kijkt de Giro-organisatie al verder dan 2018. Er lopen reeds onderhandelingen met de overheid van Wales om de Ronde van Italië daar van start te laten gaan. “We hebben al een tijdje positieve discussies daarover”, vertelde een woordvoerder van de overheid aan de BBC. “We hebben onze ambitie om de start van een grote ronde heel duidelijk gemaakt. Die van de Tour organiseren, zit er op korte termijn niet in.”