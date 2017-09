Aung San Suu Kyi wil natie nu toch toespreken over Rohingya-crisis

Aung San Suu Kyi, regeringsleider in Myanmar, wil de natie nu toch toespreken over de aanhoudende Rohingya-vluchtelingencrisis in haar land.

De voormalige Nobelprijswinnares kreeg de voorbije weken de hele internationale gemeenschap over zich heen omdat ze zich niet uitspreekt over de situatie van de moslimminderheid in het westen van Myanmar.

Volgens de woordvoerder van de regering Zaw Htay zal Suu Kyi de natie dinsdag toespreken op televisie. Dat doet ze in het belang van ‘nationale verzoening en vrede’, klinkt het. De regeringsleider annuleerde woensdag nog haar deelname aan de Algemene Vergadering van de VN, volgens haar woordvoerder om ‘humanitaire bijstand te coördineren.’

Intussen zijn in een maand tijd al bijna 370.000 Rohingya gevlucht uit Rakhine, in het westen van het land, naar Bangladesh. Dat is ongeveer een derde van de hele moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land. Eind augustus openden Rohingya-rebellen in Rakhine een aanval op enkele politiekantoren in de streek, met genadeloze vergeldingsacties van politie en leger tot gevolg. Cijfers over het exacte aantal dodelijk slachtoffers zijn er niet, maar ooggetuigen spreken van hele dorpen die zijn platgebrand en soldaten die het vuur openen op de vluchtende burgers. De grens met Bangladesh zou bezaaid liggen met mijnen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vroeg de autoriteiten woensdag om het geweld in Rakhine onmiddellijk te stopen en de rechten van de Rohingya te respecteren.