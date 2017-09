Zware brand vernielt grote serre

Het heeft woensdagnacht zwaar gebrand in de serre van een tuinbouwbedrijf in de Lombaardstraat in Sint-Katelijne-Waver. Niemand raakte gewond maar de schade is enorm groot. De brandweer was een groot deel van de nacht in de weer met de bluswerken.

De brand werd kort na middernacht opgemerkt door een voorbijganger. Toen sloegen de vlammen als metershoog uit de serre. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de vlammen te bestrijden. ‘Bij onze aankomst stond al een groot deel van de serre in lichterlaaie en het vuur breidde zienderogen uit. In de serre stonden heel wat houten en plastic bakjes, wat een gretige prooi voor de vlammen was en waardoor de brand snel uitbreiding kon nemen’, zegt brandweerluitenant Karel Van Heetvelde van hulpverleningszone Rivierenland.

Brandweerpost Mechelen riep versterking in van verscheidene andere posten van de hulpverleningszone. Er kwamen extra pomp- en tankwagens uit onder meer Duffel, Putte, Lier, Boom en Nijlen ter plaatse. ‘Op die manier konden we de grote serre grotendeels omringen en vermijden dat het vuur uitbreiding kon blijven nemen. We hebben de brand zo veel mogelijk langs de buitenkant bestreden. Door de vlammen en de hitte sprongen heel wat ruiten van de serre kapot en we wilden vermijden dat onze mensen vallende glasscherven op zich kregen.’

De bewoners van een huis in de Kouter werden preventief ontruimd omdat hun woning in de rook stond. De gitzwarte rookpluim werd door de wind in de richting van de Berlaarbaan geblazen en was, ondanks de nacht, goed zichtbaar.

Na een tweetal uur blussen was de brand onder controle. De brandweer moest wel nog een tijdje nablussen. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.

De schade aan de meer dan vierduizend vierkante meter grote serre is wel aanzienlijk. Er raakte niemand gewond bij de brand.