Zeker acht doden in snikheet verpleeghuis Florida dat dagen geen stroom had door orkaan Irma

In een verpleeghuis in Florida zijn zeker acht personen om het leven gekomen, nadat het gebouw dagenlang zonder stroom zat door orkaan Irma. De hulpdiensten evacueerden woensdag de instelling.

Hulpdiensten arriveerden woensdagochtend (lokale tijd) bij het verpleeghuis in Broward County, meldt CBS News. Ruim honderd personen werden geëvacueerd, nadat het gebouw zonder stroom kwam te zitten door toedoen van orkaan Irma. Doordat de airconditioning niet meer werkte was het snikheet geworden in het zorgcentrum.

Op beelden vanuit de lucht is te zien hoe mensen voor het verpleeghuis in rolstoelen zitten te wachten. Anderen worden op stretchers naar buiten gedragen.

Voor een aantal ouderen kwam de hulp te laat. Drie personen werden dood aangetroffen in het verpleeghuis, terwijl vijf anderen op weg naar het ziekenhuis stierven, zei burgemeester Barbara Sharief op een persconferentie.

Grote delen van Florida zitten nog altijd zonder stroom na de doortocht van orkaan Irma afgelopen weekend. Zeker 4,4 miljoen huishoudens hebben geen elektriciteit. Ruim 21.000 personen hebben onderdak gezocht in opvangen.