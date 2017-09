‘Geen EU-geld meer voor anti-Europese extremisten’

De Europese Commissie wil het moeilijker maken voor anti-Europese partijen, zoals FN en Vlaams Belang, om Europese financiering te krijgen.

Het kan niet de bedoeling zijn dat we de koffers vullen van anti-Europese extremisten’, zei Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, gisteren tijdens zijn State of the Union in Straatsburg. De Europese Commissie kondigt daarom, op vraag van het Europees Parlement, morgen strengere regels aan voor de subsidiëring van Europese politieke partijen en stichtingen.

Nu is het voor kleine extreemrechtse partijen en stichtingen vrij eenvoudig om EU-subsidies te krijgen, net als voor bijvoorbeeld de grotere Europese Volkspartij. Toen in 2004 het systeem werd opgezet, wilde men extreemrechtse partijen niet anders behandelen dan andere partijen. Manfred Weber, de fractieleider van de christen­democraten in het Europees Parlement, eiste eerder dit jaar actie: ‘Zij die de EU willen vernietigen, kunnen geen EU-geld krijgen.’

Voor die partijen gaat het om relatief veel geld. De Beweging voor een Europa van Naties, waartoe het FN, het Vlaams Belang, de Lega Nord en de Oostenrijkse FPÖ behoren, kreeg in 2015 400.778 euro voor de partij en nog eens 248.448 euro voor de stichting. De jongste jaren rezen er ook geregeld problemen met oneigenlijk gebruik van een deel van de subsidies door die partijen.

'Juncker is zelf een populist'

Sinds 2014 volstond de handtekening van zeven (desnoods lokale) politici uit zeven verschillende lidstaten om zo’n partij op te richten. Om de gaten in het net te dichten, zal een Europese politieke partij nu de steun moeten genieten van verschillende nationale partijen. Een comité van ‘onafhankelijke eminente personen’ zal controleren of de partijen en stichtingen de Europese basiswaarden respecteren zoals het Verdrag die stipuleert. Dat kan gebeuren op vraag van het Parlement, de Commissie of de Raad. Bij vaststellingen van misbruik zal een partij haar registratie kunnen verliezen en bij fraude zal het geld worden teruggevorderd. Tegen de verkiezingen in 2019 moet alles rond zijn.

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) is niet gekant tegen strengere regels om ‘gefoefel’ te voorkomen. Maar volgens hem zal de regeling, bij gebrek aan duidelijke criteria, misbruikt worden om partijen te discrimineren en hun financiering af te nemen die ‘het Europese geloof en het geloof in de Grote Leider niet onderschrijven. We gaan naar een discriminatie van meningen’, aldus Annemans. ‘Juncker is zelf een populist die naar goedkoop applaus hengelt.’

Het is een van de maatregelen waarmee Juncker de EU democratischer wil maken. Zo zal de Europese Commissie voortaan ook haar onderhandelingsmandaat publiceren bij de aanvang van onderhandelingen over nieuwe vrijhandelsverdragen. ‘De burgers hebben het recht om te weten wat de Commissie voorstelt’, zei Juncker. ‘De dagen van gebrek aan transparantie, geruchten en intentieprocessen zijn voorbij.’ Hij wil ook de functie van Commissievoorzitter en die van voorzitter van de Europese Raad (Donald Tusk nu) laten samensmelten.