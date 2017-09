‘Peraïta wil nog eens langs kassa Samusocial passeren’

Pascale Peraïta wil een einde maken aan haar verlof zonder wedde als directeur bij Samusocial, zodra haar mandaat van gedelegeerd bestuurder is beëindigd.

Pascal Peraïta, de voormalige Brusselse OCMW-voorzitster, wil haar functie van directrice van de Brusselse daklozenorganisatie ­Samusocial terug opnemen. Het is te zeggen, dat staat in een brief die haar advocaat gestuurd heeft naar de vzw.

Zelfs als ze haar functie terug zou willen, is de kans miniem dat de raad van bestuur haar terug zal nemen na het schandaal rond de zitpenningen die zij en voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur zich toe-eigenden. Nadat de affaire bekend was geraakt, werden beiden uit de PS gezet.

Waarschijnlijker is dat ­Peraïta en haar advocaat haar rechten als voormalig werkneemster willen vrijwaren, ­zodat ze aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Om hoeveel geld dat zou gaan, is voorlopig onduidelijk, maar getallen tot 400.000 euro circuleren.

‘Onvoorstelbaar, totaal wereldvreemd’, reageert Brussels parlementslid en lid van de onderzoekscommissie, Arnaud Verstraete (Groen). ‘De logische reactie van mevrouw Peraïta, van socialistische signatuur, was geweest om zelf ontslag te nemen als directrice. Nu doet ze opnieuw een poging om geld te verdienen van de organisatie die zich inzet voor daklozen en die daarvoor kan rekenen op publieke middelen en giften van mensen en bedrijven. Nu wil ze nog eens langs de kassa passeren.’, zegt Verstraete.