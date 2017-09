Nice weigert favorietenrol donderdag: “Zulte Waregem heeft enorm veel offensieve kwaliteiten”

OGC Nice meldt klaar te zijn voor de match van donderdag tegen Zulte Waregem in de Europa League. Dat zeiden de trainer Lucien Favre en de middenvelder Pierre Lees-Melou van de Franse eersteklasser woensdag. “Maar we zijn geen favoriet, op dit niveau zijn er geen favorieten”, aldus Favre.

“Een match in de Europa League is altijd op hoog niveau. Er zijn geen gemakkelijke matchen weer. Zulte Waregem zit niet voor niets in Europa, en de Belgische competitie is toch sterk”, aldus Favre. “We willen zo goed mogelijk doen en het is de bedoeling aan het einde van de poulefase eerste of tweede te zijn. Iedereen is aan elkaar gewaagd.”

Nice tankte wel vertrouwen afgelopen weekend na een 4-0 zege tegen kampioen AS Monaco. “Na Monaco noemt iedereen ons favoriet, maar na het verlies tegen Amiens de week ervoor zei men het omgekeerde. We zijn wel meer solide dan enkele weken geleden. We zullen ook vasthouden aan ons systeem.” Met wie Favre opdraaft is nog onduidelijk. Door de vele matchen zal er geroteerd worden.

Lees-Melou geeft aan Zulte Waregem niet goed te kennen, Favre wel. “We hebben alle competitiematchen bekeken. Ze hebben enorm veel offensieve kwaliteiten. De ploeg zet veel druk naar voor maar staat ook sterk in de verdediging.”