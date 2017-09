Verdachte niet vader van baby van tienjarig meisje

De politie in India heeft de verkrachtingszaak van een tienjarig meisje heropend. Het DNA van haar baby komt niet overeen met man waarvan de politie verdenkt haar verkracht te hebben.

De tienjarige moeder beviel vorige maand van een meisje. Zelf gaf het meisje aan dat haar oom haar verschillende keren verkracht had. De verdachte zit in de cel en legde zelf nog geen verklaring af.

De politie heropende de zaak met de vraag of het meisje door meerdere mannen was misbruikt. ‘Tot nu toe dacht niemand aan die mogelijkheid. Het meisje verklaarde dat haar oom haar verkracht had’, zegt een onderzoeker aan BBC.

Abortus

De moeder mocht geen abortus laten uitvoeren, omdat ze al 32 weken zwanger was en dokters vonden het te gevaarlijk om de ingreep uit te voeren. In India mag abortus worden uitgevoerd tot 20 weken na de bevruchting. Het meisje wist niet dat ze zwanger was, haar omgeving vertelde haar dat ze een steen in haar maag had.

De baby werd opgegeven voor adoptie.