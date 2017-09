De Chinese ondernemer Jack Ma trakteerde 40.000 werknemers dit weekend op een bijzonder spektakel.

Ma is eigenaar van Alibaba, de ‘Chinese Amazon’, en de rijkste man van Azië. Voor de achttiende verjaardag van Alibaba waren de werk­nemers uitgenodigd in een sportstadion, waar een Michael Jackson-imitator in motorfiets het podium opreed en een paar danspassen deed op ‘Billie Jean’. Toen hij zijn masker afzette, bleek de man die zich zonet in het kruis had staan grijpen de grote baas. Daarna kwam een deel van de directie meedansen.

Je ziet het de directie van AB-Inbev niet meteen doen, maar Ma houdt wel van een beetje show. Hij zong al eens nummers van The lion king tijdens een eerder verjaardagsfeest, uiteraard ook in kostuum. De reacties op zijn Jackson-imitatie varieerden online van ‘hoe kan ik solliciteren bij Alibaba?’ tot ‘iemand die zo rijk is, kan toch een betere imitator betalen?’