Alle vier mannen zijn eerder veroordeeld omdat ze zich hadden aangesloten bij een terreurgroep.

De ontslagnemende Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok heeft het Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken die zich in het buitenland hadden aangesloten bij een terreurorganisatie.

Het gaat om Syriëstrijderse Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B. Hun Nederlandse paspoort wordt ingetrokken en ze worden tot ongewenst vreemdeling verklaard. Daardoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen.

De rechter zal het besluit van Blok nog toetsen.

Het is de eerste keer dat dit in Nederland gebeurt op basis van een wet die in maart is aangenomen. Die wet maakt het gemakkelijker om het Nederlanderschap in te trekken voor de nationale veiligheid. Zo is een veroordeling voor een terroristisch misdrijf niet meer nodig. Zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland volstaat.

Het Nederlanderschap intrekken kan alleen bij jihadisten die de dubbele nationaliteit hebben. De vier zijn nog Marokkaanse staatsburgers.