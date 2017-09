Bij de volgende verkiezingen in 2019 moeten de EU-burgers een duidelijk beeld hebben van hoe de EU na de Brexit tegen 2025 zal evolueren. Juncker, die dan een punt zet achter zijn rijke Europese carrière, hield woord en ontwikkelde gisteren een toekomstvisie voor de EU. Nu de wind weer in de zeilen blaast, is er durf nodig om stappen vooruit te zetten, zei hij. ‘We moeten de job afmaken nu de zon schijnt. Want als de volgende wolken opdoemen, zal het te laat zijn.’

Volgens een EU-diplomaat beschouwt Juncker de groeiende verwijdering tussen de lidstaten uit het Westen en het Oosten als het grootste drama na de Brexit: ‘De EU kan niet overleven als dit voortduurt.’ Met een hele reeks voorstellen wil Juncker de band tussen de lidstaten weer hechter maken en kant hij zich impliciet tegen de idee van een Europa met verschillende snelheden waar diverse regeringsleiders - onder wie Charles Michel - zich de voorbije maanden voor uitspraken.

Zo pleit Juncker ervoor dat Roemenië en Bulgarije onmiddellijk kunnen toetreden tot de Schengenzone, ‘om de bescherming van onze buitengrenzen te versterken’ - tegen het verzet van Nederland en Frankrijk. Doordat die twee landen er nog niet bijhoren, vormen ze volgens Juncker zwakkere schakels in de strijd tegen illegale migratie.

In tegenstelling tot de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel vindt Juncker niet dat er een aparte begroting voor de eurozone moet komen. Dat zou een nieuwe drempel opwerpen met de lidstaten die de euro nog niet hebben als betaalmiddel. ‘Als we willen dat de euro verenigt in plaats van verdeelt, moeten ze meer zijn dan de munt van een selecte groep lidstaten’, verklaarde Juncker. Daarom lanceert hij een nieuw instrument dat die (overwegend Oost-Europese) landen moet helpen om de convergentie met de eurozone te vergroten en de sprong naar de muntunie te maken.

Geen aparte begroting dus. Maar de Commissie zal in december wel een voorstel formuleren om het Europees reddingsfonds ESM te laten vervellen tot een Europees Monetair Fonds. Dat kan lidstaten financiële en technische ondersteuning bieden die bij een volgende economische storm in moeilijkheden raken. Dat fonds zal mee beheerd worden door een minister van Financiën en Economie voor de eurozone, die de eurogroep voorzit én ook vicevoorzitter is van de Commissie. Hij of zij zal daardoor ook rekenschap moet afleggen aan het Europees Parlement - wat nu niet het geval is. Maar een apart parlement voor de eurozone, zoals Macron verdedigt, wijst Juncker af vanuit dezelfde bezorgdheid dat dit de interne kloof zou vergroten.

Idee van Thyssen

Ook de kwestie van de sociale dumping zet West en Oost tegen elkaar op. ‘Er mogen geen arbeiders tweede klasse ontstaan. Werknemers moeten hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek ontvangen.’ Juncker pikt daarom een idee op van Commissaris voor Werk Marianne Thyssen (CD&V): er komt een Europese Autoriteit die de sociale inspecties in de lidstaten zal helpen om grensoverschrijdende misbruiken op de arbeidsmarkt samen aan te pakken.

De voorzitter van de Europese Commissie komt de Oost-Europese lidstaten ook tegemoet met een pleidooi om de EU tegen 2025 uit te breiden met de Balkanlanden Servië en Montenegro - wat in de West-Europese landen op veel weerstand botst.

Terzelfdertijd was Juncker ook streng voor Hongarije en Polen - zonder de twee landen bij naam te noemen. ‘De rechtsstaat is geen optie in de Europese Unie maar een must. Wie de arresten van het Europees Hof van Justitie of de onafhankelijkheid van nationale rechtbanken ondermijnt, ontneemt burgers hun fundamentele rechten’, zei hij.

Minder unanimiteit

Het hardst zal Juncker nog tegen het zere been van de lidstaten schoppen met zijn voorstel om vaker beslissingen te nemen via gekwalificeerde meerderheid in plaats van bij unanimiteit, om een doorbraak te forceren in dossiers die al jarenlang vastzitten: ‘Europa moet sneller en efficiënter kunnen beslissen.’ Juncker denkt onder meer aan het voorstel om één Europese vennootschapsbelasting in te voeren voor bedrijven die in verschillende lidstaten actief zijn en de fiscaliteit zo eerlijker te maken, aan ‘eerlijke belastingen voor de digitale industrie’, aan de financiële transactietaks en op termijn zelfs buitenlandse zaken. Daarvoor is geen wijziging van het verdrag nodig, maar wel de instemming van alle lidstaten. Ook zijn idee om de functie van Commissievoorzitter en voorzitter van de Europese Raad te laten samensmelten tot één functie zal zeer omstreden en vrijwel onhaalbaar zijn.

De dag na de Brexit, op 30 maart 2019, hoopt Juncker de 27 EU-leiders samen te brengen in het Roemeense Sibiu op een speciale top en op al die dossiers knopen door te hakken, enkele weken voor de verkiezingen. Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen, feliciteerde Juncker met ‘zijn visionaire en ambitieuze toespraak’. De Europese Conservatieven en Hervormers, waartoe de N-VA behoort, verwierpen de ‘federale ambities’ van Juncker.