Team Sky zakt met superploeg (inclusief Froome) af naar WK ploegentijdrit

Het is Team Sky menens om komende zondag voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen ploegentijdrijden te worden. De Britse wielerformatie zakt met een bijzonder sterke selectie af naar het Noorse Bergen.

Team Sky werd sinds de invoering van het ploegentijdrijden voor merkenploegen op het WK in 2012 nog nooit wereldkampioen. Meer zelfs, het stond nog nooit op het podium. En daar wil het dit jaar verandering in brengen. De Britse steenrijke ploeg vaardigt dan ook een bijzonder fraaie selectie af in Bergen komende zondag.

Tour- en Vuelta-winnaar Chris Froome is er voor het eerst bij. Hij krijgt het gezelschap van notoir hardrijder Geraint Thomas, ex-wereldkampioen tijdrijden Vasil Kiryienka, Pools kampioen tijdrijden Michal Kwiatkowski, Italiaans kampioen tijdrijden Gianni Moscon en de Brit Owain Doull. Die won vorig jaar een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio in de ploegenachtervolging.