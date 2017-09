Sandra Massart overleden

Sandra Massart, het meisje dat in 2008 Vlaanderen verenigde om één miljoen euro in te zamelen tegen de stofwisselingsziekte MLD, is overleden.

Haar vader vocht jarenlang tegen de farmasector en slaagde erin om de ziekte van zijn dochter een halt toe te roepen, dankzij een experimentele stamceltherapie in de VS. Uiteindelijk is een longontsteking het meisje fataal geworden.

‘Sandra is thuis overleden’, zegt haar vader William Massart. Ze stierf op 11 december al. ‘Natuurlijk was Sandra zwakker dan andere kinderen, en was ze vaker ziek. Maar een longontsteking, dat kan iedereen over­komen. Sandra is 15 geworden. We hebben haar nog bijna vijf jaar langer bij ons kunnen ­houden. Artsen in Leuven ­zeiden aanvankelijk dat ze maar een jaar meer te leven had.’

Regisseur Jan Verheyen wil nu haar leven verfilmen. ‘Onwaarschijnlijk wat die familie heeft meegemaakt. Dit is een verhaal dat moet verteld ­worden’, zegt de regisseur.