Al zeker twaalf doden in Florida door orkaan Irma

Er zijn al zeker twaalf doden geteld in de Amerikaanse staat Florida na de doortocht van orkaan Irma, zegt Alberto C. Moscoso, woordvoerder voor de hulpdiensten in Florida.

De woordvoerder ging niet in op de omstandigheden van de overlijdens.

In de staat Georgia kwam Irma maandagavond aan land. Daar zijn voorlopig drie mensen om het leven gekomen door de passage van de orkaan. In South Carolina staat de balans momenteel op twee. Irma is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.

Dinsdag kon voor het eerst sinds de passage van de storm afgelopen zondag de schade opgemeten worden op de Florida Keys. Vele bewoners keerden terug nadat ze gevlucht waren voor de komst van Irma. Het aanzicht is niet fraai. Liefst 85 procent van de woningen blijkt beschadigd of vernield te zijn door de hevige storm.