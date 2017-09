Sagrada Familia ontruimd na vals terreuralarm

De politie heeft de buurt rond de Sagrada Familia in Barcelona dinsdagavond ontruimd omdat er gevreesd werd voor een terreuraanslag. Het bleek vals alarm.

De Catalaanse politie ontruimde de kerk, het metrostation en enkele winkels in de buurt rond 20.30 uur. Er werden ook enkele straten afgezet. De Spaanse media sprak van een antiterreuroperatie, maar het bleek vals alarm.

De verdachte bestelwagen aan de kerk werd gecontroleerd door de explosievendienst van de politie maar er werd niets gevonden. De situatie is opnieuw genormaliseerd.

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família — Mossos (@mossos) 12 september 2017

Verhoogde waakzaamheid

Er was al heel de dag verhoogde waakzaamheid in Barcelona, waar midden augustus een aanslag gepleegd werd op de Ramblas met dertien doden tot gevolg. Eigenlijk was het toen de bedoeling van de daders om de Sagrada Familia, een iconische kerk in de stad, op te blazen. Die aanslag kon verijdeld worden.

Door die verijdelde aanslag is het dreigingsniveau in Spanje wel drastisch verhoogd. Er waren controles op de snelwegen, waardoor de wachttijden opliepen tot 4 uur en er files stonden van zo’n 15 kilometer om de stad in te geraken.