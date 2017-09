Jong Anderlecht knokt, maar gaat met kleinste verschil onderuit bij Bayern München

De U19 van Anderlecht heeft dinsdag op de eerste speeldag in groep B van de UEFA Youth League geen punten kunnen rapen bij Bayern München. Paars-wit verloor in Duitsland met 1-0.

Manuel Wintzheimer (54.) scoorde vroeg in de tweede helft het enige doelpunt van de partij. In de andere match in groep B ging Paris Saint-Germain met 2-3 winnen bij Celtic.

PSG en Bayern gaan in de stand aan de leiding met drie punten. Anderlecht en Celtic volgen zonder punten. De acht groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers 2 moeten play-offs afwerken. Op de tweede speeldag ontvangen de Mauves Celtic.

Ook de A-elftallen van Bayern München en Anderlecht kijken elkaar in de Allianz Arena in de ogen op de eerste speeldag in Champions League-groep B. Die partij staat later op de avond op het programma.