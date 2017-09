Frankrijk komt niet massaal op straat tegen Macron

Er kwamen vandaag op 180 plaatsen in heel Frankrijk mensen op straat tegen de hervormingen die president Macron wil doorvoeren op de Franse arbeidsmarkt. De radicaal-linkse vakbond CGT zegt dat 60.000 mensen op straat kwamen. Volgens de politie namen er 24.000 mensen deel aan de mars.

Macron creëerde polemiek toen hij zei niet te willen toegeven aan ‘de nietsnutten, de cynici en de extremisten’. Hij neemt die uitspraak niet terug, en de vakbond CGT riep alle ‘nietsnutten’ op om op straat te komen.

De Franse president wil de arbeidsmarkt in Frankrijk versoepelen. Hij wil bijvoorbeeld de ontslagregeling voor werknemers aanpassen en het mogelijk maken dat personeel in kleine bedrijven zonder vakbond met de werkgevers kunnen overleggen over arbeidsvoorwaarden. Dat is volgens de bonden een uitholling van het sociaal statuut.

De grootste vakbond in Frankrijk deed niet mee aan de betoging. De opkomst, 60.000 of 24.000, lag in ieder geval een stuk lager dan de protesten tegen voormalig Franse president François Hollande. Toen kregen de vakbonden 100.000 mensen de straten op in protest tegen de flexibilisering van de arbeidswetgeving. Macron heeft al wekenlang overleg gepleegd met de vakbonden. De vakbond Force Ouvrière zegt zo meer impact te hebben op het beleid, in plaats van op straat te komen.

Traangas

Sommige manifestanten bekogelden de Parijse politie met projectielen, waarop de politie traangas inzette. Er werden ook drie arrestaties verricht. Een lichtgewonde betoger zou naar het ziekenhuis gebracht zijn, en er zouden ook een aantal ruiten en reclameborden gesneuveld zijn.