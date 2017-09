Tweede verdachte aangehouden na incident in Borgerhout

De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van de 20-jarige man die door het parket als de aanstoker wordt aanzien van het geweld tegen de politie op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Dat werd vernomen bij het parket. Intussen blijkt dat er in het dossier nog een tweede verdachte werd aangehouden. Ook hij wordt als aanstoker aanzien en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

De tweede verdachte, Hamza T. (20), werd ook op basis van de beschikbare camerabeelden van het incident geïdentificeerd. 'Hij werd zaterdag opgepakt en zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor dezelfde tenlasteleggingen als de eerste verdachte', zegt parketwoordvoerster Lentl Jespers.

'Gewapende weerspannigheid, waarbij hij als aanstoker wordt aanzien, slagen en verwondingen met voorbedachten rade en met werkonbekwaamheid tot gevolg en bendevorming. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.'

Hamza T. verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Oilid D. (20), de verdachte die vorige week donderdag werd opgepakt, hoorde zijn aanhouding dinsdag al bevestigd worden door de raadkamer. Hij ontkent dat hij geweld gebruikte tegen de agenten of dat hij anderen daartoe had aangezet.

De feiten waarover het hier gaat, speelden zich op 1 september op de Turnhoutsebaan in Borgerhout af. Twee leden van het fietsteam wilden toen een vrouwelijke bestuurster arresteren, nadat ze gevaarlijk rijgedrag had vertoond, maar ze werden daarbij belaagd door omstaanders. Een van de agenten was drie dagen arbeidsongeschikt.