‘Australiërs moeten vaker kangoeroe eten’

De Australische overheid vindt dat de Australiërs meer kangoeroe moeten eten. De populatie kangoeroes in het land is de voorbije jaren immers explosief toegenomen.

Uit cijfers van de Australische overheid blijkt dat het antal kangoeroes sinds 2010 is toegenomen van 27 miljoen naar bijna 45 miljoen. Voor die toename zijn verschillende redenen.

Enerzijds kreeg het land de voorbije jaren af te rekenen met flink wat regenval waardoor er heel veel voedsel voor de dieren aanwezig is. Bovendien zijn ook heel wat natuurlijke vijanden van de kangoeroe in de verdrukking geraakt. Volgens professor David Paton van de Universiteit van Adelaide staat de biodiversiteit op het continent zelfs op het spel.

En dus wil de overheid dat Australiërs vaker zelf een kangoeroe neerschieten. Niet alleen om het vlees bijzonder lekker is, maar ook omdat er zonder maatregelen een heel aantal kangoeroes kan sterven van de honger wanneer de droogte toeslaat en er minder eten voorhanden is.

‘Als we de kangoeroes moeten doden door hun hoge aantal, dan moeten we nadenken over wat we met de dieren achteraf doen. We zouden ze niet gewoon mogen achterlaten om weg te rotten’, aldus Paton. ‘Beter is dus om de mensen aan te moedigen meer kangoeroevlees te eten.’