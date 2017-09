Gilbert moet Quick Step Floors mee aan nieuwe wereldtitel ploegentijdrit helpen

Quick Step Floors heeft dinsdag zijn selectie voor het WK ploegentijdrijden bekend gemaakt. De Belgische wielerformatie schakelt komende zondag in het Noorse Bergen drie landgenoten in om zijn wereldtitel te verdedigen: Philippe Gilbert, Julien Vermote en Belgisch kampioen Yves Lampaert.

Quick Step Floors won al drie keer het WK ploegentijdrit : 2012 (Valkenburg), 2013 (Firenze) en 2016 (Doha) en wil ook komende zondag hoge ogen gooien in Bergen. Het moet het dit jaar wel voor het eerst zonder specialist Tony Martin - de Duitser rijdt nu voor Katusha - doen. Maar met onder meer de Luxemburgse specialist Bob Jungels, Belgisch kampioen Yves Lampaert en Niki Terpstra (voor de zesde keer op een rij erbij) beschikt de ploeg van Patrick Lefevere over genoeg specialisten om mee mee te doen voor de prijzen.

Vier van de zes renners (Jungels, Lampaert, Terpstra, Vermote) van de huidige selectie werden vorig jaar in Doha ook wereldkampioen. Tony Martin en Marcel Kittel worden in vergelijking met vorig jaar vervangen door de Nieuw-Zeelander Jack Bauer en Philippe Gilbert, die op het eerste WK ploegentijdrijden ooit twee werd met BMC achter Quick Step Floors (2012).

"We trekken met een erg sterk en goed voorbereide ploeg naar het WK", aldus ploegleider Tom Steels. "De ploeg is opgebouwd rond ervaren renners en voormalige wereldkampioenen in deze discipline, dus we hebben er vertrouwen in dat we een goed resultaat zullen halen. We hebben hier de voorbije weken hard op getraind. Op verschillende momenten hebben we het parcours van Bergen gesimuleerd en ik kon zien dat de jongens er klaar voor waren."

Het parcours in Bergen is uitdagend: 42,5 kilometer lang tussen Askøy en Bergen. Onderweg liggen er kasseien, smalle wegen, twee stevige klimmetjes - Loddefjord (600m, 10%) en Birkelundsbakken (3km, 6%) - en gevaarlijke afdalingen. "Het gaat altijd op en af. Een rollercoaster die geen enkel foutje toelaat. Er is geen meter vlak. Compleet verschillend van vorig jaar in Qatar. En het weer kan een cruciale rol spelen in het resultaat.. De regen kan de snelle afdalingen transformeren in een schaatsbaan. En laten we ook de 400 meter lange kasseistrook vlak bij de finish niet vergeten. Die kan ook een impact hebben op de race. Dit gezegd zijnde: het is een wedstrijd waarin de sterkte en de cohesie van een team de sleutelfactoren zullen zijn."

Selectie

Jack Bauer (NZL)

Philippe Gilbert (BEL)

Bob Jungels (LUX)

Yves Lampaert (BEL)

Niki Terpstra (NED)

Julien Vermote (BEL)