Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat het in opspraak gekomen slachthuis in Izegem sluiten na controle door de Inspectie Dierenwelzijn. Dat bevestigt zijn woordvoerder Jeroen Tiebout.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurde dinsdagochtend zijn inspectiediensten naar het in opspraak gekomen slachthuis in Izegem. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights legde met een camera vast hoe runderen in het slachthuis van de groep Verbist zwaar werden mishandeld. De runderen worden met stokken in een box gejaagd en krijgen elektrische schokken, wat verboden is. De organisatie eiste de onmiddellijke sluiting van het bedrijf.

Eerder reageerde Weyts onthutst op de beelden, gefilmd van Animal Rights. ‘De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.’

In april was er al heel wat commotie rond een soortgelijke situatie in een slachthuis in Tielt.