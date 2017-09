Strijbos vervangt geblesseerde Desalle in team voor Motorcross der Naties

Clément Desalle komt na zijn valpartij in de Grote Prijs van Nederland niet meer in actie dit seizoen. Zijn plaats in de Belgische selectie voor de Motorcross der Naties wordt ingenomen door Kevin Strijbos.

Desalle viel zondag tijdens de eerste reeks van de MXGP op het circuit van Assen. De 28-jarige Kawasaki-rijder kwam na een aanrijding tegen de nadarhekken terecht en brak daarbij de uitstekels van de onderste ruggenwervels. Hij hoeft niet onder het mes, maar zijn seizoen is wel voorbij.

De nummer vier in de WK-stand (en beste Belg) mist komend weekend de slotmanche in Frankrijk. Ook de Motorcross der Naties, op 1 oktober in het Engelse Winchester, moet de drievoudige vicewereldkampioen aan zich laten voorbijgaan.

Bondscoach Joël Smets had Desalle (MXGP) gekozen om een team te vormen met Julien Lieber (MX2) en Jeremy Van Horebeek (Open). Zijn plaats wordt ingenomen door Kevin Strijbos, zo bevestigt de Belgische Motorrijdersbond (BMB) dinsdag.