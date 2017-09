De Inspectie Dierenwelzijn gaat dinsdagmorgen extra controles uitvoeren in het slachthuis van groep Verbist in Izegem. Dat gebeurt nadat beelden zijn opgedoken waarop te zien is hoe er daar runderen zwaar worden mishandeld. Supermarktketen Delhaize zet de samenwerking met het slachthuis alvast stop.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert onthutst op de beelden, gefilmd van Animal Rights. 'De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.'



Dierenrechtenorganisatie Animal Rights legde met een camera vast hoe runderen in het slachthuis van de groep Verbist in het West-Vlaamse Izegem zwaar worden mishandeld. De runderen worden met stokken in een box gejaagd en krijgen elektrische schokken, wat verboden is.

Volgens de organisatie zien de dieren ook hoe soortgenoten worden de keel doorgesneden, en is er in veel gevallen spraken van onverdoofd slachten. Animal Rights eist daarom in een petitie dat het bedrijf onmiddellijk dichtgaat. De organisatie publiceerde eerder al undercoverbeelden van een slachterij in het nabijgelegen Tielt.

'Regels van de kunst'

Zaakvoerder Louis Verbist (73) beweert in Het Laatste Nieuws dat zijn slachthuis ‘volgens de regels van de kunst’ handelt.Bij de groep Verbist worden vooral Belgisch Witblauw-runderen geslacht.Het vlees komt terecht in de schappen van onder meer Delhaize en Colruyt.

Een woordvoerder van Delhaize liet in het Radio 1-programma Hautekiet weten dat de samenwerking met slachthuis Verbist meteen is stopgezet. 'In de distributiecentra zijn alle producten meteen geblokkeerd', klinkt het. Delhaize stopte eerder dit jaar ook al de samenwerking met het slachthuis van Tielt. De keten is van plan om extra controles te houden over de omstandigheden in de andere slachthuizen, aldus de woordvoerder;

'Echt laten voelen'



Weyts heeft de Inspectie Dierenwelzijn nu gevraagd de zaak te onderzoeken, om daarna te zien of en welke maatregelen er moeten worden genomen. 'Deze beelden sterken mij in mijn ambitie om nog sterker door te zetten. Zowel op vlak van meer vereisten voor de slachthuizen als in meer inspectie', reageert de minister.

Hij stelt zich ook strijdvaardig op. 'Wie in de landbouw of slachthuissector denkt dat we het niet menen of dat ik in felheid zal afzwakken, die zal het voelen. De inspectiedienst is verdubbeld, die mensen gaan nu aan de slag. Maar ook al besparen we bij de Vlaamse overheid op personeel, ik wil nog extra personeel inzetten. Om wie dierenwelzijn met de voeten treedt, het echt te laten voelen.'

'Niet goed voor sector'

De sectororganisatie van de slachthuizen Febev erkent dat dit schandaal 'niet goed voor de sector is'. Gedelegeerd bestuurder Michael Gore zegt in een reactie op Radio 1 dat hij ontgoocheld is dat er opnieuw dergelijke beelden zijn opgedoken. 'We gaan met het betrokken slachthuis bekijken welke actie we gaan ondernemen'. Febev zal zelf ook een onderzoek starten naar hoe dit is kunnen gebeuren. Gore wijst er ook op dat de sector nauw met Weyts heeft samengewerkt om een convenant over de werking van de slachthuizen op te stellen. Dit wordt nu uitgevoerd, aldus de Febev-topman.