VN-Veiligheidsraad keurt nieuwe sancties tegen Noord-Korea goed

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag unaniem beslist om nieuwe sancties op te leggen aan Noord-Korea. Dat is een reactie op de grootste kernproef tot nog toe door Pyongyang. De Verenigde Staten hadden opgeroepen tot een stemming in de vijftienkoppige vergadering.

Een aanvankelijk voorstel van de VS met een lijst sancties, dat voorzag in een volledig verbod op de uitvoer van olie naar Noord-Korea, werd wel afgezwakt. In de plaats komt er een handelsembargo op condensaat en aardgascondensaten, een beperking op de uitvoer van ruwe aardolie en een limiet van 2 miljoen vaten geraffineerde aardolieproducten per jaar. Het gaat om een vermindering van ongeveer 10 procent.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley Foto: REUTERS

Behalve de uitvoer naar Noord-Korea, beknot de V-Raad ook de inkomsten van Pyongyang. Ze legt de Noord-Koreaanse export van textiel aan banden en verbiedt landen om voortaan nog werkvisa af te leveren aan mensen die hun inkomsten naar Noord-Korea sturen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, zouden die twee maatregelen alleen al een jaarlijks verlies van 1,3 miljard dollar betekenen voor het Noord-Koreaanse regime, respectievelijk 800 en 500 miljoen dollar.

‘Niet op zoek naar oorlog’

Aanvankelijk bevatte de ontwerpresolutie ook onder meer de bevriezing van het vermogen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en drie andere sleutelfiguren. Die maatregel werd echter uit de goedgekeurde versie geschrapt.

‘We zijn niet op zoek naar oorlog’, zei Haley na de stemming. ‘We moeten de ontwikkeling door het regime van een nucleair arsenaal stoppen door de brandstof en de financiering af te snijden.’