Een fietskoerier neemt je pakjes en zakjes over en brengt ze naar je huis, zodat je onbekommerd verder kunt winkelen. Handenvrij shoppen leek een leuk idee maar nadat het een half jaar uitgeprobeerd was in Mechelen, bleek het amper aan te slaan. Slechts weinig winkelende mensen maakten er geregeld gebruik van. Een enquête leerde dat ze de dienst wel kenden en waardeerden maar dat ze er geen behoefte aan hadden. ‘Pakjes meedragen blijkt een deel van de winkelbelevenis’, oordeelt Freya De Muynck. ‘Mensen doen daar blijkbaar niet graag afstand van.’