Topvolley Antwerpen bevestigt forfait voor komend seizoen, maar legt de boeken niet neer

Topvolley Antwerpen kampt met financiële problemen en zal daarom niet starten aan de competitie 2017-2018 in de EuroMillions Volley League, dat bevestigde het bestuur van de club. Topvolley Antwerpen hoopt op een doorstart voor het seizoen nadien.

Topvolley Antwerpen begint niet aan competitie

“Het forfait voor 2017-2018 werd vandaag inderdaad officieel overgemaakt aan het Koninklijke Belgische Volleybalverbond (KBVBV)”, laat het bestuur in een mededeling weten. “Maar tegelijkertijd wensen we formeel te ontkennen dat dit ook het einde van Topvolley in Antwerpen betekent. Integendeel, we zullen er alles aan doen om in de komende dagen en weken ons reddingsplan, onder meer een re-organisatie van de club en een verdere sanering, te initiëren en te ondersteunen. Ons doel is dus TVA 2.0 mogelijk maken, idealiter vanaf 2018-2019 na een ‘recovery-jaar’. Zo willen we een gezonde en realistische basis creëren voor de toekomst van het volley in Antwerpen.”

Het Antwerp Ladies Volley Team zal wel starten in de Dames Liga A 2017-2018.

Door het afhaken van de Antwerpse club zal de Euromillions League op zaterdag 23 september starten met negen clubs in plaats van tien. Lindemans Aalst zou het op de eerste speeldag in eigen zaal opnemen tegen Antwerpen, maar krijgt een bye.

Antwerpen won in 2014 de nationale beker en eindigde dat jaar in de competitie als vicekampioen. .