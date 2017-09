David Goffin klimt naar twaalfde plaats op ranking na US Open

David Goffin stijgt maandag twee posities op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Hij staat twaalfde. Goffin dankt de winst aan zijn achtste finale op de US Open, het beste resultaat tot dusver voor de Luikenaar in New York. Begin dit jaar, in februari, stond Goffin voor het eerst in zijn carrière in de top tien.

Steve Darcis ging er in New York al in de eerste ronde uit. ‘Shark’ zakt maandag elf plaatsen naar nummer 77. Ruben Bemelmans, eveneens gewipt in de openingsronde, mag vier banken vooruit naar plaats 92.

Helemaal bovenaan de ranglijst heeft de Spanjaard Rafael Nadal na zijn derde eindzege op Flushing Meadows een flinke voorsprong van bijna 2.000 punten op Roger Federer. De Zwitser wipt over de Schot Andy Murray naar de derde plaats. Dan volgen de Duitser Alexander Zverev (vierde) en de Kroaat Marin Cilic (vijfde), die allebei twee plaatsen stijgen.

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson stootte in New York voor het eerst door tot de finale van een grandslam. Hij wordt daarvoor beloond met een sprong van 32 naar 15. Ook de Spanjaard Pablo Carreno Busta, halvefinalist, doet een uitstekende zaak en wipt van 19 naar 10.

De ATP-ranking op maandag 11 september (tussen haakjes de ranking op 28 augustus):

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9465 punten

2. (3) Roger Federer (Zwi) 7505

3. (2) Andy Murray (GBr) 6790

4. (6) Alexander Zverev (Dui) 4470

5. (7) Marin Cilic (Kro) 4155

6. (5) Novak Djokovic (Ser) 4125

7. (8) Dominic Thiem (Oos) 4030

8. (4) Stan Wawrinka (Zwi) 3690

9. (9) Grigor Dimitrov (Bul) 3575

10.(19) Pablo Carreno Busta (Spa) 2855

11.(11) Milos Raonic (Can) 2825

12.(14) David Goffin (BEL) 2695

13.(13) Roberto Bautista Agut (Spa) 2525

14.(10) Kei Nishikori (Jap) 2475

15.(32) Kevin Anderson (ZAf) 2470

...

77.(66) Steve Darcis (Bel) 681

92.(96) Ruben Bemelmans (Bel) 565

147.(143) Arthur De Greef (Bel) 385

220.(198) Joris De Loore (Bel) 234

278.(338) Julien Cagnina (Bel) 178

288.(284) Kimmer Coppejans (Bel) 173

307.(295) Yannik Reuter (Bel) 157

331.(323) Yannick Mertens (Bel) 142

367.(362) Maxime Authom (Bel) 121

403.(395) Yannick Vandenbulcke (Bel) 105

433.(435) Christopher Heyman (Bel) 94

445.(480) Clement Geens (Bel) 89

492.(512) Jonas Merckx (Bel) 71

536.(579) Julien Dubail (Bel) 58

591.(553) Germain Gigounon (Bel) 50

601.(540) Romain Barbosa (Bel) 49

687.(833) Jeroen Vanneste (Bel) 34

718.(693) Omar Salman (Bel) 32

831.(861) Niels Desein (Bel) 20

932.(912) Michael Geerts (Bel) 14

1035.(1030) Jolan Cailleau (Bel) 10

1076.(1198) Maxime Pauwels (Bel) 9

1209.(740) Joran Vliegen (Bel) 5

1468.(1672) Benjamin Dhoe (Bel) 3

1472.(1480) Victor Poncelet (Bel) 3

1549.(1871) Zizou Bergs (Bel) 2

1682.(1682) Seppe Cuypers (Bel) 1

1682.(1678) Alec Witmeur (Bel) 1

1792.(1780) Gaetan De Lovinfosse (Bel) 1

1792.(1951) Loic Juszczak (Bel) 1

1882.(1882) Simon Beaupain (Bel) 1

1882.(1553) Loic Cloes (Bel) 1

1882.(1780) Philippe Gelade (Bel) 1

1964.(1951) Alexandre Folie (Bel) 1

1964.(1123) Sander Gille (Bel) 1