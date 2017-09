Koningin Paola wordt tachtig

Koningin Paola viert maandag haar tachtigste verjaardag in intieme kring. Er worden geen publieke vieringen voorzien, is te horen bij het paleis.

Op 29 juni vierde de koningin haar verjaardag al met de familie in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

De zesde koningin der Belgen werd geboren op 11 september 1937 in het Italiaanse Forte dei Marmi als dochter van een van de oudste aristocratische families van het land. Sinds de dood van haar broer Antonello is Paola het enige lid van het gezin dat nog in leven is.

Gelukkige 80e verjaardag aan Koningin Paola -Joyeux 80e anniversaire à la Reine Paola - Königin Paola die besten Wünsche zum 80. Geburtstag! pic.twitter.com/cNp831zmx0 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 11 september 2017

De koningin bracht haar jeugd door in Rome, waar ze in 1958, bij een receptie op de Belgische ambassade, prins Albert ontmoette. Die vertegenwoordigde koning Boudewijn bij de aanstelling van paus Johannes XXIII.

Op 2 juli van het volgende jaar traden de twee in het huwelijk, waarna ze hun intrek namen in het Kasteel Belvédère. Paola was de eerste koningin met Belgische roots, haar grootmoeder aan vaderskant, Laure Mosselman du Chenoy, was immers Belgische.

In 1993 werd Paola koningin van België, een rol die ze tot in 2013 vervulde. Sindsdien trok het koninklijke koppel zich grotendeels terug uit het publieke leven.