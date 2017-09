Ex-agent gebruikte dienstwapen om buren neer te schieten in Linkebeek

De 74-jarige man die zondag in Linkebeek een buurman doodschoot en een aannemer in de schouder schoot, is een ex-agent die zijn dienstwapen gebruikte. De man wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

De man die gisteren inde Beukenstraat in Linkebeek het vuur opende, is een ex-politieman. Hij gebruikte zijn dienstwapen. Dat bevestigt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. 'De man is al jaren op rust. Toen hij stopte met werken, kon het blijkbaar nog dat een agent zijn dienstwapen hield. Dat is nu niet meer mogelijk', zegt Blondeau.

Alles zou te maken hebben gehad met een burenruzie die uit de hand is gelopen. De buurman die werd doodgeschoten was aan het verbouwen. Maar dat zinde de ex-agent niet. Zondag kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen de twee buren en de aannemer.

De dader nam zondagmiddag met zijn handvuurwapen de twee onder vuur. De 60-jarige man is daarbij overleden, de aannemer werd in de schouder geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht.

De vermoedelijke schutter wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Het labo heeft de plaats van de feiten onderzocht. Er zijn ook een wapendeskundige en een wetsdokter aangesteld.

De ex-agent wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.