Orkaan Irma afgezwakt tot tropische storm

Nadat orkaan Irma een spoor van vernieling heeft getrokken in Florida, is ze afgezwakt tot een tropische storm met windsnelheden van zo’n 110 km/u. Er zijn al vier mensen om het leven gekomen in de staat. Ook José, die zich zich in de slipstream van Irma beweegt, is al wat aan het afzwakken.

Meer dan 4,7 miljoen mensen in Florida zitten zonder stroom door orkaan Irma. Zo’n 70.000 mensen verblijven in speciaal voorziene schuilplaatsen. Het National Hurricane Centre (NHC) waarschuwt voor hevige overstromingen in de sunshine state. De stevige windstoten veroorzaken veel schade in Florida. Onder meer in Miami en Key West wordt al veel schade gemeld. Men vraagt inwoners dan ook om binnen te blijven. Om 05.00 uur lokale tijd was orkaan Irma al Tampa gepasseerd.

Volgens Amerikaanse media hebben dieven in meerdere steden in Florida gebruikgemaakt van de chaos die orkaan Irma aanricht om winkels te plunderen en in te breken in huizen. Miami en andere stedelijke gebieden zijn deels overstroomd, en heel wat huizen lijken beschadig. Op de eilanden van Florida Keys waarschuwt de plaatselijke crisismanager voor een dreigende 'humanitaire crisis'.

#TrafficAlert: Destroyed traffic signals, poles & large tree at SW 132 Ave & 56 St. Please avoid roadways while we continue assessing. pic.twitter.com/leasooEwyU — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 11 september 2017

Irma is intussen afgezwakt tot een tropische storm, maar het NHC waarschuwt nog voor stevige windstoten. Verwacht wordt dat de storm verder gaat afzwakken tot een tropische depressie. Het orkaancentrum spreekt ook over een tornadorisico over delen van Florida en Georgia.

Miami. Foto: Photo News

'Schade tot 290 miljard dollar'

De economische schade na de doortocht van orkanen Irma, die sinds zondag Florida teistert, en Harvey, die zware overstromingen veroorzaakte in Texas, werd eerst geschat op ongeveer 290 miljard dollar (241 miljard euro), of 1,5 procent van het bbp van de VS, althans volgens een raming van het commerciële meteorologische bedrijf AccuWeather. Maar omdat Irma halfweg zijn doortocht in Florida al was afgezwakt tot categorie één zou dat getal in werkelijkheid een pak lager liggen.

Volgens AccuWeather is Harvey wel de duurste meteorologische ramp in de geschiedenis van de VS. Het raamt de economische schade op 190 miljard dollar en houdt daarbij onder meer rekening met bedrijfsonderbrekingen, hogere werkloosheid gedurende meerdere maanden, schade aan infrastructuur en gebouwen, oogstverliezen en hogere brandstofprijzen.

Trump erkent Irma als natuurramp

Amerikaans president Donald Trump heeft al gezegd Florida te zullen bezoeken zodra dat mogelijk is en prees ook de coördinatie van de rampenbestrijding. Hij erkende Irma ook al als natuurramp. Op vragen van journalisten weigerde hij echter een bedrag op de schade van de orkaan te plakken. ‘Op dit moment zijn we bezorgd om mensenlevens, niet om de kosten.’

Wat met José?

Orkaan José, die grotendeels het pad van Irma volgt, heeft de Caraïbische eilanden van meer schade bespaard door (voorlopig) ver genoeg op zee te blijven. De orkaan zwakte intussen af van een categorie vier tot een categorie drie en zal de komende dagen nog meer afzwakken, aldus het NHC. Weersvoorspellers waarschuwen dat José, die een iets noordelijkere richting aanhoudt dan Irma, nog verschillende lussen kan maken de komende week. Afhankelijk van wat Irma nog in huis heeft, kan José eventueel ook een impact hebben op de noordoostelijke kust.