Trentin pakte vierde ritzege in Vuelta, maar “busreizen waren bijna zwaarder dan de koers”

Matteo Trentin is ontegensprekelijk één van de beste renners van de afgelopen Vuelta en met vier ritzeges greep hij maar net naast de puntentrui. Opmerkelijk: de Italiaan van Quick-Step zag tijdens de bustransfers naar eigen zeggen bijna evenveel af als in de ritten zelf.

Vier zeges: niemand die voor deze Vuelta voorspeld had dat Trentin het zo goed zou doen. Is hij zelf verbaasd dat hij zoveel won? “Ik kwam naar hier om ritten te proberen winnen, maar met het besef dat er niet veel gemakkelijke aankomsten waren. Maar mijn conditie was behoorlijk goed, en daardoor kon ik doen wat ik deed. Met dank ook aan mijn ploeg, want in drie ritten die ik won controleerden zij van start tot finish.”

Foto: AFP

De laatste ritzege op de slotdag in Madrid, die leek behoorlijk makkelijk tot stand te komen. “Maar de lokale ronden waren heel stresserend. In de bochten kwamen we bijna tot stilstand, en daardoor moesten we constant voorin proberen te blijven. Het is bovendien de laatste week van de Vuelta. We hebben veel hele zware ritten gedaan, niet in het minst gisteren, en daar bovenop ook nog eens bijna 2.000 kilometer in de teambus. Dat was bijna zwaarder dan de ritten zelf.”

De groene puntentrui, die kon Trentin niet meer afnemen van eindwinnaar Chris Froome. Omdat die in de slotetappe mee sprintte naar een elfde plaats, keek Trentin in de eindstand op een tekort van twee punten aan. “Het is zoals het is. Het glas is halfvol voor me, want waarschijnlijk kon niemand vermoeden dat ik vier ritten zou winnen en zou vechten voor de puntentrui. De volgende sprinter in het puntenklassement is misschien 25ste, dit was een Vuelta die voor 90 procent de klimmers bevoordeelde.”