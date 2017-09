‘De Block heeft onze problemen niet begrepen’

gisteren

‘Je voert uit. Je werkt patiënten af. En je denkt: wat is de zin hier nog van?’

Het is snijden, naaien, cashen en weer doorgaan in de mensverwerkende fabrieken die onze ziekenhuizen geworden zijn. En dat eist slachtoffers. Bij de dokters – ‘Het licht gaat uit in stappen’ – en bij de patiënten. ‘Elk jaar sterven wereldwijd 400.000 mensen door medische fouten. Dat zijn elke dag twee jumbojets die uit de lucht vallen.’Ine Renson, illustratie Rhonald Blommestijn