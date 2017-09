Edward Theuns ontpopte zich in de voorbije Vuelta tot loyale en sterke hulp voor Alberto Contador, maar de wereld leerde ‘Looney Theuns’ dankzij zijn zangkunstenook kennen als een schijnbaar geboren entertainer. En omdat het er in die laatste rit naar Madrid toch gezapig aan toe gaat, scherpte Theuns nogmaals zijn stembanden voor een aria voor zijn kopman. “Alberto, doe er nog een jaartje bij! Alberto, un año mas!” op de tonen van Guantanamera. Wij weten niet of Natalia of Alex Callier zich zouden omdraaien, mocht dit The Voice zijn, maar de zangkunsten van de Gentenaar kunnen ons alvast bekoren.