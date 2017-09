Zestien Belgen vragen evacuatie

Zestien Belgen hebben Buitenlandse Zaken gevraagd hen te evacueren uit de gebieden die door orkaan Irma zijn getroffen. Voorlopig zijn er geen indicaties dat er ook Belgen gewond raakten.

Verschillende gezinnen hebben Buitenlandse Zaken gecontacteerd vanop Sint-Maarten, Tortola, Sint-Thomas en Sint-Bartholomeus. België werkt samen met de buurlanden om hen weer thuis te krijgen.

Voor de Maagdeneilanden is het bijvoorbeeld Groot-Brittannië dat instaat voor de repatriëringen. Op Sint-Bartholomeus is de luchthaven intussen weer geopend voor commerciële vluchten, dus wellicht is daar geen evacuatie meer nodig.

Buitenlandse Zaken staat in contact met verschillende ziekenhuizen, maar heeft voorlopig geen indicaties van Belgen bij de gewonden. Ons land kreeg ook nog geen officiële vraag om noodhulp. De bevoegde diensten hebben bij Europa wel duidelijk gemaakt wat België ter beschikking houdt aan noodhulp.

Intussen is Irma aan land gegaan in de Verenigde Staten en het consulaat-generaal in Atlanta vraagt Belgen hun locatie door te geven via ConsubelAtlanta@gmail.com.