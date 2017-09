'Heb lef en neem autosleutel af van iemand die te veel gedronken heeft'

Een 22-jarige fietsster werd in de nacht van zaterdag op zondag doodgereden in Ertvelde, een dag eerder werd een 18-jarige fietser doodgereden in Vosselaar. Beide keren was de bestuurder van de wagen onder invloed van alcohol (en drugs), beide keren werd er vluchtmisdrijf gepleegd. 'De mentaliteit moet nu veranderen', zegt politierechter Kathleen Stinckens.

Bij het ongeval in Vosselaar kwam een 18-jarige fietser om het leven nadat hij op De Breem werd aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar heeft zichzelf zaterdagochtend aangegeven bij de politie. Hij was dronken.

Afgelopen nacht was er opnieuw een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. In Ertvelde (Evergem) deze keer. Een 22-jarige fietsster uit Evergem overleed na een aanrijding door een wagen in de Vaartstraat-West. Ook deze bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar hij kon in de loop van zondagochtend worden opgepakt. Hij was onder invloed van alcohol en drugs.

Politierechter Kathleen Stinckens doet een oproep tot mentaliteitswijziging na de twee dodelijke ongevallen. 'Het aantal vluchtmisdrijven verminderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van politie en justitie', zegt ze.

'Maar ook van de hele maatschappij. Hoe vaak verhinder je zelf iemand om ’s nachts achter het stuur te kruipen als hij te veel gedronken heeft? Het vraagt lef, maar waarom neem je de sleutel niet af van zo iemand? Neem zelf die verantwoordelijkheid.'