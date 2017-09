AA Gent blijft op de sukkel: Genk sleept in extremis punt uit de brand

AA Gent heeft na zes speeldagen nog steeds niet zijn eerste zege beet in de Jupiler Pro League... De Buffalo’s leken tegen Genk na een strafschopdoelpunt van Milicevic in de eerste helft nochtans lange tijd op weg naar winst maar in het slot liep het fout: Brabec maakte in de 89e minuut gelijk: 1-1. Door dit zure gelijkspel blijft Gent hangen op de voorlaatste plaats met 3 op 18. Ook Genk blijft echter zoekende in de middenmoot.

Nieuwkomer Dussenne werd door de afwezigheid van Mitrovic meteen in de basis gedropt bij AA Gent, waar Kalinic weer zijn plaats in nam in doel. Bij Genk was Benson normaal de vervanger van de geschorste Buffel maar de flankaanvaller blesseerde zich in de opwarming, waardoor Samatta in laatste instantie toch mocht starten.



AA Gent moest na een 2 op 15 dringend punten pakken in eigen huis en de Buffalo’s begonnen ook het snedigst aan het duel. Maar de gevaarlijkste kansen waren voor Genk: Samatta mikte een voorzet van Uronen echter over en een schot van Pozuelo eindigde tegen de buitenkant van paal. Net toen Genk de bal leek te monopoliseren, kreeg de thuisploeg een (lichte) strafschop na een duwfout op Sylla. Bij Genk waren ze het niet eens met scheidsrechter Vertenten en doelman Vukovic vroeg zelfs of de ref geeen beroep kon doen op de video-assistent, maar die was niet aanwezig in de Ghelamco Arena. Vukovic was er vervolgens nog er dicht bij maar de elfmeter van Milicevic vloog toch binnen: 1-0.



Na rust bleef doelpuntenmaker Milicevic bij Gent in de kleedkamer, hij ondervond te veel hinder van een enkelblessure na een (ongewild) contact met Berge meteen na zijn doelpunt. Hij werd vervangen door Bronn. Bij Genk kwam Maehle in de plaats van Mata, die bij de strafschop flirtte met zijn tweede geel.

Twee zoekende teams

Het was echter duidelijk dat beide teams niet bulkten van vertrouwen. De thuisploeg liet de bezoekers komen en Genk versierde ook enkele kansjes via Pozuelo en Colley maar de grootste mogelijkheid viel aan de overkant. Een verre hoekschop van Simon waaide tot bij Machado, verwoestend uit haalde maar Vukovic tikte het leer over zijn doel en was ook attent bij de daaropvolgende hoekschop toen de bal in de zestien bleef hangen.

De wedstrijd kon echter nog alle kanten uit want ook de Gentse defensie was niet altijd even secuur, maar de vrijgelaten Colley miste zijn controle en Malinovskyi knalde rakelings naast. De passing bleef echter rommelig bij Gent én Genk. Het spel lag bovendien vaak stil door kleine, vervelende overtredingen: vertrouwen was het codewoord en dat hebben beide ploegen momenteel niet. De thuisploeg kreeg op de counter nog enkele kansen maar het venijn zat in de staart: Gent stond opnieuw niet scherp te verdedigen, Pozuelo dropte een vrije schop richting verste paal en Brabec kon simpel overhoeks binnenkoppen voorbij een kansloze Kalinic: 1-1.

Vanhaezebrouck reageerde furieus op het tegendoelpunt en terecht want de Buffalo’s blijven zo voorlaatste in de stand. Ook Genk blijft onder de verwachtingen met een stek in de middenmoot.