Onmondig Club Brugge is maximum kwijt en gaat onderuit in Moeskroen

Club Brugge heeft op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Meer zelfs, blauw-zwart verloor met 2-1 in Moeskroen. De Henegouwers kregen in de eerste helft een lichte strafschop en profiteerden daarna van een twijfelende Horvath. De bezoekers verdienden wel een gelijkmaker maar kregen ook na rust nooit echt vat op een counterende thuisploeg en waren zelf vooral onmondig in de zestien.

Club Brugge zakte met een perfecte 15 op 15 in de competitie af naar Moeskroen. De Henegouwers die vorig seizoen nog ternauwernood ontsnapten aan de hel van 1B stonden na vijf speeldagen echter mooi op een vijfde stek en dus was blauw-zwart gewaarschuwd. Centraal achterin stond opnieuw Decarli, Cools schoof een rijtje door naar rechtsmidden en voorin mochten Wesley en Diaby bij afwezigheid van Vossen starten. Huurling Clasie startte op de bank, Dennis en Poulain waren out.

Club krijgt geen strafschop, Moeskroen wel

De match was nog niet goed en wel begonnen of we kregen al een gecontesteerde fase. Cools werd in de zestien omvergelopen door Olinga maar Boucout gaf geen krimp. Club kreeg nooit echt vat op een creatieve thuisploeg, die er bij momenten gevaarlijk uit kwam. Op één van die tegenstoten duwde Limbombe Olinga licht in de rug, waarna Boucaut wél naar de stip wees: strafschop! Horvath koos wel de juiste hoek uit maar was niet bestand tegen het strak gerichte schot van Bolingi, die Moeskroen op voorsprong trapte: 1-0!

Lang stond die voorsprong echter niet op het bord. Vormer kwam met een speciaal een-tweetje aanzetten na een hoekschop en kon dan rustig richting tweede paal voor slingeren, waar Denswil met een duik de gelijkmaker tegen de touwen knikte: 1-1.

Foto: Isosport

Club leek vertrokken maar Vormer kwam net te laat op een mooie voorzet van Vanaken en nog voor rusten kregen de bezoekers het deksel op de neus. Een hoekschop ging eerst over meerdere stations, alvorens Govea de bal de zestien in joeg. Horvath twijfelde en zag Bolingi dan vlak voor zijn neus zijn tweede van avond in doel knikken: 2-1!

Foto: BELGA

Club kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en nam de thuisploeg meteen in een wurggreep. Bailly stond echter pal bij een strak schot van Cools in de korte hoek. Moeskroen bleef echter gevaarlijk als ze aan de goal van Club kwamen. Toen de bezoekers te veel ruimte lieten, kon Amallah aan de tweede paal gevaarlijk uithalen.

Leko greep in en haalde Cools naar de kant voor jeugdproduct Vlietinck en ook Clasie mocht zijn debuut vieren, al konden de meegereisde supporters niet appreciëren dat Nakamba daarvoor naar de kant moest. Veel beterschap bracht dat aanvankelijk niet: Moeskroen bleef dreigen op de counter en Club had het lastig om tempo te maken. Toen ze dan toch eens in de zestien kwamen, kopte Diaby een geweldige kans op aangeven van Limbombe naast. Dit had altijd de gelijkmaker moeten zijn...

De thuisploeg zakte er fysiek wel door en kwam er zelf niet meer uit, maar de bal wilde aan de overkant ook niet goed vallen voor Club. Refaelov kreeg nog een kleine tien minuten om de boel te forceren maar een stormloop bleef achterwege. In de 93e minuut kregen ze wel nog een uitgelezen kans maar de ingevallen Israëliër trapte een vrijschop over.

Charleroi alleen leider?

In de stand is Club Brugge zijn maximum dus kwijt. Charleroi kan zo alleen leider worden als het zondag in de geladen derby tegen Standard punt(en) kan pakken op Sclessin... Moeskroen blijft verbazen en springt (voorlopig?) naar de derde plaats.