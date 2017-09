Chelsea heeft geen kind aan Leicester, Hazard valt in na lang blessureleed

Chelsea heeft op de vierde speeldag van de Premier League een goede zaak gedaan in het klassement. De Blues gingen op het veld van Leicester City winnen met 1-2 en springt zo over Liverpool, dat eerder deze middag verloor bij Manchester City. Thibaut Courtois speelde de hele wedstrijd bij Chelsea, Eden Hazard viel in na 78 minuten. Michy Batshuayi kwam niet van de bank.

Chelsea botste al vroeg in de wedstrijd op een stug Leicester, dat verdedigend zeer goed werk afleverde. Chelsea dreigde het meest, maar met enkele scherpe tegenaanvallen kreeg ook Leicester mogelijkheden om op voorsprong te komen. Na 41 minuten was het uiteindelijk toch Chelsea dat de score opende via de Spanjaard Alvaro Morata, die de ruststand op het bord zette: 0-1.

Kanté scoort tegen ex-club, Hazard mag invallen

Na de rust kwam Leicester vinnig uit de kleedkamer, maar de Foxes kregen al snel het deksel op de neus. Uitgerekend N’Golo Kanté scoorde tegen zijn ex-club: 0-2. Leicester gaf zich niet gewonnen en werd iets na het uur beloond met de aansluitingstreffer. Thibaut Courtois haalde Jamie Vardy onderuit in het strafschopgebied, waarna de publiekslieveling de daaruit volgende strafschop zelf omzette: 1-2. Desondanks behield Chelsea de controle over de match.

9 – Only Andrea Belotti (10) has scored more headed league goals in Europe’s big 5 divisions since Aug 2016 than Alvaro Morata (9). Bonce. pic.twitter.com/1HqrIwlH78 — OptaJoe (@OptaJoe) 9 september 2017

In de 78ste minuut was het moment van Eden Hazard gekomen: onze landgenoot mocht invallen en vergaarde zo zijn eerste speelminuten voor Chelsea dit seizoen na lang blessureleed. Willian ging nog op zoek naar een derde doelpunt, aan de overkant kon Vardy in de laatste seconden de bal net niet tegen de netten koppen. Een verandering kwam er uiteindelijk niet meer: 1-2 was de eindstand.

Chelsea springt door de zege al zeker over Liverpool in het klassement en is voorlopig derde. Leicester City blijft in de onderste regionen van het klassement hangen met een 3 op 12: de landskampioen van twee seizoenen geleden staat voorlopig maar net boven de degradatiestreep.

Foto: AFP