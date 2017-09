LottoNL-Jumbo schiet opnieuw raak in Tour of Britain: Groenewegen wint millimetersprint

De Tour of Britain heeft voor LottoNL-Jumbo nieuw succes opgeleverd. Nadat Lars Boom donderdag al de tijdrit won (voor onze landgenoot Victor Campenaerts) en de leiderstrui overnam, spurtte Dylan Groenewegen in Cheltenham naar de ritzege in etappe zeven. Hij klopte drievoudig ritwinnaar Caleb Ewan op de meet, Lars Boom blijft ook na vandaag leider.

Zondag is de allerlaatste etappe van de Tour of Britain. Dat is een etappe van 180 kilometer tussen Worchester en Cardiff. Lars Boom kan voor de tweede keer eindwinnaar worden: eerder won hij de Britse rittenkoers al in 2011.