Ook orkaan José raast wellicht met categorie 5 langs Caraïbische eilanden

Het eiland Sint-Maarten probeert de ravage op te ruimen na orkaan Irma maar krijgt daar weinig tijd voor: orkaan José, die waarschijnlijk ook tot de zwaarste categorie zal gaan behoren, is al in aantocht.

Na de doortocht van orkaan Irma, die een spoor van vernieling trok in de Caraïbische eilanden, was het chaos troef op onder meer Sint-Maarten. De voormalige Nederlandse kolonie roept bij de Nederlanders voornamelijk de trefwoorden ‘zwart geld’ en ‘zwembaden’ op, maar nu het eiland in puin ligt en de inwoners de elektriciteitsvoorzieningen nog steeds niet opnieuw aan de praat krijgen, hield de Nederlandse premier Mark Rutte een vurig pleidooi om de ex-kolonie een helpende hand toe te sturen in de vorm van militairen en hulpgoederen. ‘Het zijn tenslotte Nederlanders die getroffen zijn’, klonk het.

Foto: REUTERS

Het eiland kampt momenteel met een groot aantal plunderingen op de talloze cruiseschepen die als gedeukte blokkendoosjes op elkaar liggen aan de kust van het eiland na de impact van de orkaan. Enkele mensen die in hotels, cruiseschepen en woningen op Sint-Maarten aan het plunderen waren, zijn intussen opgepakt. Maar volgens de bevolking is er grote behoefte aan meer agenten en militairen. Iets waar Nederland nu dus op antwoordt.

Of de Nederlanders voldoende tijd krijgen om alles weer op te bouwen, is echter zeer twijfelachtig. Na orkaan Irma is ook orkaan José onderweg. Aanvankelijk meldde de Amerikaanse weerdiensten nog dat het om een orkaan van categorie vier zou gaan, die ver van het eiland zou wegblijven. Nu blijkt dat José rakelings langs Sint-Maarten zal razen in de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd) en wellicht nog aan kracht zal winnen. José beweegt zich in de slipstream van de orkaan Irma aan 30 km per uur in west-noordwestelijke richting en zal wellicht - net zoals Irma - tot de zwaarste orkaancategorie, nummer vijf, behoren wanneer hij Sint-Maarten bereikt.

Een lichtpuntje

Een lichtpuntje: het ziet er naar uit dat de orkaan José een iets noordelijker koers zal volgen dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Mogelijk is de afstand tot het eiland wat groter dan gedacht en zal de impact daardoor iets kleiner zijn, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI).

Dat neemt niet weg dat het natuurgeweld windsnelheden tot 250 kilometer per uur zal genereren, wat zo goed als zeker de weinig herstelde elektriciteitsvoorzieningen opnieuw vernielt en immens veel nieuwe materiële schade zal veroorzaken.

De baan van orkaan Irma: