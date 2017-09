Anderlecht kan toch nog winnen

Anderlecht is er op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League dan toch in geslaagd om nog eens winnen. Tegen Lokeren kwam de thuisploeg in een hectische aanvangsfase op voorsprong maar Lokeren kwam nog voor rust verdiend op voorsprong. Op wilskracht behaalden de Brusselaars echter hun tweede zege van het seizoen na doelpunten van Onyekuru en Teodorczyk, die laatste scoorde pas de 3-2 in de 88e minuut. Na een 8 op 18 is het vel van coach Weiler dan toch weer (even?) gered.

Anderlecht-coach René Weiler greep drastisch in na een teleurstellende 5 op 15. Topaankoop Sven Kums belandde zonder pardon zelfs naast de selectie: “Ik was niet tevreden over hem”, verklaarde Weiler onomwonden voor de aftrap. En dat was niet de enige, opvallende ingreep: Boeckx, Deschacht en Najar terug in de basis. Beric, Sa en Kara zaten net als Kums niet in de kern, Sels startte op de bank.

Na een hartverwarmend applaus voor ex-doelman Zvonko Milojevic die door een verkeersongeval in een rolstoel belandde, brak de wedstrijd meteen open.

Na wat geharrewar bij een vroege corner werkte Deschacht de bal tot bij Onyekuru, die compleet vrijstaand (en niet buitenspel) koel afwerkte: 1-0 na amper drie minuten. Maar nog geen drie minuten later stond het alweer gelijk. Doelman Boeckx kon nog twee pogingen uit doel houden maar het derde schot van Miric van vlakbij liet hem kansloos: 1-1.

Dendoncker liet zich nadien nog opmerken met een afstandsschot maar zijn bal schampte de paal. Na die hectische start zakte het tempo wat, Anderlecht kon enkel nog dreigen via Hanni maar het was vooral Lokeren dat er enkele keren gevaarlijk uit kon komen. En in de 35e minuut werd hun lef ook beloond: een voorzet van Marzo passeerde iedereen maar werd door Skulason opgepikt aan de rand van de zestien. Tot ieders verbazing joeg de IJslander de bal in de hoek binnen: 1-2.

Het Anderlecht-publiek begon te morren maar verder dan nog wat strafschoppen kwam een zoekende thuisploeg niet meer in de eerste helft. De spelers zochten de kleedkamer op onder een striemend fluitconcert...

Weiler grijpt in

Weiler greep in en wisselde op rechts Bruno voor Chipciu. De thuisploeg trok meteen resoluut naar voren en drukte, maar op de eerste tegenstoot was het bijna weer raak voor Lokeren: De Ridder miste na een enorme inspanning echter oog-in-oog met boezemvriend Boeckx. De bezoekers sneden ook daarna nog enkele keren door de weifelende Anderlecht-defensie maar een derde doelpunt zat er niet meer in.

Weiler schakelde na de inbreng van Harbaoui voor Najar over naar een systeem met twee spitsen. Anderlecht drukte de bezoekers achteruit maar het spel van de thuisploeg bleef chaotisch, zonder veel overleg. De druk werd echter groter en er kwamen ook kansjes: een vrijstaande Hanni kwam echter niet tot een schot, Verhulst haalde een kopbal van Harbaoui knap uit de hoek, Teodorczyk kreeg niet de strafschop waar hij om vroeg en Onyekuru trapte van dichtbij over.

Een kwartier voor affluiten viel de goal dan toch: Teodorczyk werkte de bal tegen de paal, Verhulst raakte de bal en Onyekuru werkte binnen op de lijn: 2-2!

De gemoederen raakten wat verhit toen doelman Verhulst op de schouder van Harbaoui botste. Het was duidelijk dat de thuisploeg snakte naar een zege. Deschacht dreigde nog op corner maar zijn poging werd van de lijn gewerkt. En dan was er toch weer Teodorczyk: in de 88e minuut werkte de Poolse spits de bal mooi binnen na een goede voorzet van Stanciu.

In de extra tijd trof Onyekuru nog de paal maar het bleef bij 3-2. In de stand springt Anderlecht na een 8 op 18 naar een (voorlopige) zevende plaats.

Dinsdag wacht voor Anderlecht in de Champions League de loodzware verplaatsing naar Bayern München.