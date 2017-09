De orkaan Irma raast momenteel over Cuba. Terwijl de dodentol in de Caraïben oploopt tot minstens 23, vindt in Florida een van de grootste massa-evacuaties uit de Amerikaanse geschiedenis plaats.

Na haar passage in de Caraïben, waar ze minstens 23 dodelijke slachtoffers maakte, is orkaan Irma rond 3 uur plaatselijke tijd aan land gegaan in Cuba. De Amerikaanse weerdiensten namen windstoten waar van gemiddeld 260 kilometer per uur gemeten, wat betekent dat Irma onverwacht opnieuw van categorie 4 naar categorie 5 - de zwaarst mogelijke categorie - was opgeschaald.

Irma ging aan land aan het noordoostelijke deel van de Cubaanse kust, vlak bij de eilandengroep Sabana-Camagüey. Daar werden onmiddellijk rukwinden en hevige regens vastgesteld. De regio, die vooral bekend staat om haar idyllische stranden en een rist hotels en palmbomen langs de kust, krijgt het zwaar te verduren. Dat melden correspondenten aan persangentschap Reuters, die de schade 'vergelijkbaar' achten met de ravage in de Caraïbische eilanden.

'Afgelegen regio's zullen het net zoals de Caraïbische eilanden moeilijk krijgen met hun stroomvoorziening en vrezen dat alles dadelijk onder water staat. Iedereen rent ongecoördineerd naar hoger gebied. Het is hier totale chaos, ook in Havana', aldus een BBC-correspondent. Ongeveer 50.000 toeristen hebben het land in allerijl verlaten.

Door de kleine, voorspelde bocht die Irma heeft gemaakt tijdens haar doordocht in de Caraïben, blijven de Bahamas grotendeels gespaard. Intussen is de orkaan ook een niveau afgezwakt, naar categorie 4.

Florida evacueert massaal

Blijft de vraag met welke kracht en snelheid orkaan Irma Florida zal bereiken. De Amerikaanse autoriteiten nemen geen risico's. Meer dan een kwart van de bevolking, 5,6 miljoen mensen, heeft intussen het gebied verlaten. De massa-evacuatie behoort tot een van de grootste uit de Amerikaanse geschiedenis.

De storm zal wellicht zondagochtend in Florida of een andere van de zuidoostelijke staten aan land gaan. Dat baart Brock Long, het hoofd van de Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, grote zorgen. 'Orkaan Irma zal een deel van de VS verwoesten. Ook bij ons zal de stroom wellicht voor meerdere dagen uitvallen. Ik ken niemand in Florida die dit al ooit heeft meegemaakt.'