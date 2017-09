De organisatie Farmaka informeert huisartsen over welke geneesmiddelen best wel en welke best niet worden voorgeschreven – louter gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. Het project staat ondanks goede resultaten op de helling en de medewerkers van Farmaka vrezen ontslag.

Farmaceutische bedrijven doen het al decennia: hun vertegenwoordigers trekken naar artsen met een wervend praatje over de nieuwste producten en staaltjes ervan, zodat artsen die gaan voorschrijven aan hun patiënten. De vzw Farmaka doet sinds tien jaar hetzelfde, maar in de bagage van haar medewerkers zitten alleen de nieuwste wetenschappelijke bewijzen over welke behandelingen bij bepaalde aandoeningen het beste helpen. Huisartsen zeggen daar veel aan te hebben. Maar het voortbestaan van de ‘onafhankelijke artsenbezoeken’, gefinancierd door de overheid, is hoogst onzeker.

Vanmiddag heeft de raad van bestuur van Farmaka beslist dat begin oktober alle 28 medewerkers in opzeg geplaatst worden. Net voor begin van de vergadering beloofde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nog om met de organisatie samen te zitten. Maar dat overleg wil Farmaka niet afwachten. Ze weten dat de minister de ‘onafhankelijke artsenbezoeken’ niet genegen is.

Het project van Farmaka, een organisatie die bestuurd wordt door onder meer vertegenwoordigers van ziekenfondsen en professoren huisartsgeneeskunde, ligt eigenlijk helemaal in de lijn met wat De Block als een speerpunt van haar beleid ziet: ‘evidence-based medicine’, een gezondheidszorg die gebaseerd is op objectieve wetenschappelijke bewijzen. In dat kader wil De Block dat artsen stoppen met te veel en te dure middelen voor te schrijven. Dat kost de overheid veel geld en is dikwijls niet de beste keuze voor de patiënt. Het overmatig gebruik van de antibiotica is daar maar één voorbeeld van.

Beter voorschrijfgedrag bewezen

Ook Farmaka heeft dat doel. ‘Wij nemen de wetenschappelijke literatuur rond veel voorkomende aandoeningen en behandelingen grondig door om na te gaan welke de beste behandelingen zijn, bijvoorbeeld bij diabetes of acute hoest bij kinderen’, legt Farmaka-directeur Didier Martens uit. ‘Een huisarts heeft daar niet zelf de tijd voor. Ons team van 14 artsenbezoekers, vooral artsen en apothekers, presenteert de informatie per thema aan huisartsen in heel België.’

De organisatie bereikte met rond 9.400 bezoeken vorig jaar zo’n 43 procent van de actieve huisartsen in ons land. Onderzoek van de Universiteit Antwerpen toonde enkele jaren geleden aan dat artsen na een bezoek door Farmaka verstandiger voorschrijven. ‘Uit interviews met huisartsen bleek dat ze heel enthousiast zijn over de objectieve informatie’, zegt Samuel Coenen, professor huisartsengeneeskunde aan de UAntwerpen. ‘Het is een van de weinige projecten waarvan bewezen is dat artsen beter gaan voorschrijven en dat zeer professioneel opgezet is en groeit.’

Minister van Volksgezondheid De Block. Foto: blg

Aan de grondige aanpak van Farmaka hangt wel een prijskaartje. De overheid betaalt tot dusver 1,2 miljoen euro per jaar voor de ‘onafhankelijke artsenbezoeken’. ‘Dit voorjaar kregen wij van het kabinet van minister De Block te horen dat ze het project niet genegen is omdat het te duur zou zijn’, zegt Martens. ‘In juni vernamen we dan dat het project volledig geschrapt zou worden. Een ander project van Farmaka rond medicatie voor ouderen wordt overgeheveld naar een andere organisatie. We vrezen dat we failliet gaan. Daarom hebben we eind augustus de procedure voor collectief ontslag opgestart en wordt in oktober iedereen in opzeg geplaatst.’

Melding op scherm als alternatief?

Toen dat vanmiddag de ronde begon te doen, meldde minister De Block in allerijl dat haar kabinet nog eens met Farmaka zou samenzitten. Maar De Block laat meteen ook verstaan dat in deze tijd van digitalisering ‘de capaciteit en tijd van hoogopgeleide mensen (apothekers) beter gebruikt kan worden dan te zitten wachten in een wachtzaal en huisartsen individueel te bezoeken’. De Block denkt veeleer aan digitale hulp voor artsen bij het voorschrijven, zoals een melding op het computerscherm: ‘is dit wel de beste behandeling/medicijn voor deze patiënt?’ met suggesties van alternatieven waaraan de arts mogelijk niet had gedacht.

Farmaka vreest dat straks de deur van huisartsenpraktijken weer wagenwijd zou openstaan voor vertegenwoordigers van de farma-industrie. ‘Artsen vertellen regelmatig dat ze door ons niet meer genoodzaakt zijn om die vertegenwoordigers te ontvangen. Wil De Block dat terugdraaien?’

Ook professor Coenen is kritisch. ‘Artsenbezoeken kosten handenvol geld. Dat geldt ook voor de farma-industrie. De bedrijven waren er al lang mee gestopt als ze geen effect zouden hebben of als ze de artsen even goed met online training en video’s kunnen informeren. Als de overheid het meent met evidence-based medicine, zou ze dit project niet mogen schrappen uit het aanbod van bijscholing. Die moet veelzijdig zijn.’