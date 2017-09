Christelijke spoorvakbond gaat (nog) niet staken

De christelijke spoorvakbond ACV-Transcom heeft beslist om voorlopig niet tot acties over te gaan. De vakbond wil eerst de achterban grondig horen, aldus ACV-Transcom.

Vorige week riep de socialistische spoorbond ACOD Spoor op tot een 24 urenstaking op dinsdag 10 oktober. De stakingsaanzegging kwam er om alle spoorwerknemers de kans te geven om deel te nemen aan de ‘reactiedag’ tegen het regeringsbeleid.

Doorn in het oog is de beoogde minimale dienstverlening voor de NMBS. ‘Regeringspartijen doen denigrerend over de inzet van het personeel en zetten bewust een beeldvorming van profiteurs en prutsers op’, aldus ACOD Spoor-voorzitter Ludo Sempels. De regering heeft volgens hem geen oren naar problemen zoals personeelstekorten of toenemende werkdruk ‘en praat uitsluitend over minimale dienstverlening’.