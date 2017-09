Mignolet terug in doel bij Liverpool, Kompany geblesseerd en Hazard is helemaal terug

Twee weken geleden verraste Jürgen Klopp bij Liverpool door plots Simon Mignolet uit de selectie te laten voor de topper tegen Arsenal. “Hij heeft nood aan rust na een drukke periode”, verklaarde Klopp toen. Het seizoen was pas enkele weken oud en dus werd er gevreesd dat de Duitser onze landgenoot definitief uit doel zou halen. Maar Klopp stelde vrijdag iedereen gerust.

“Natuurlijk komt hij terug”, aldus de coach van Liverpool op zijn persconferentie. “Hij is nog steeds mijn nummer één en is nu uitgerust.” Daarmee bevestigt de Duitser zijn eerdere woorden van kort na de gewonnen partij tegen Arsenal. “Mignolet blijft de eerste keuze. Als er niets gebeurt, speelt hij de volgende wedstrijd tegen Manchester City”, klonk het toen onder meer.

Desondanks blijft het vreemd dat Klopp plots zonder enige aanleiding Mignolet in de tribune zette. De goalie was in topvorm, topfit en bovendien liet concurrent Loris Karius vorig seizoen geen al te beste indruk. Mignolet was bovendien de enige die rust kreeg. Maar het lijkt er voorlopig wel op dat onze landgenoot de nummer één van The Reds blijft.

Geen Kompany

Vincent Kompany moest na een trap in de interland tegen Gibraltar afhaken voor de matcht tegen Griekenland. Nu lijkt hij ook de topper tegen Liverpool te missen. “Ik denk niet dat hij tegen Liverpool speelt”, zei Pep Guardiola vrijdag. ”Het is maar een klein probleem, al ben ik ongelukkig dat hij out is. Hij deed een geweldige inspanning om fit te raken. Ik hoop hem zo snel mogelijk terug te zien. Ik vind het jammer. Vorig seizoen speelde hij de laatste zeven, acht, negen wedstrijden zonder een probleem. Tijdens de voorbereiding hebben we hem goed opgevolgd en vervolgens speelde hij de drie eerste competitiematchen. Nu zijn we hem jammer genoeg kwijt maar we proberen hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen.”

Kompany kreeg in de WK-kwalificatiematch tegen Gibraltar (9-0) een trap en miste vervolgens het duel in en tegen Griekenland (1-2), waarin de Rode Duivels zich plaatsten voor het WK.

Hazard terug in de kern bij Chelsea

Bij Chelsea zit Eden Hazard opnieuw in de kern na zijn enkelbreuk. De aanvoerder van de Rode Duivels deed al speelminuten op met de nationale ploeg en is nu ook klaar voor zijn comeback in de Engelse competitie. “Hij maakt grote vorderingen en ik denk dat ik nu opnieuw op hem kan rekenen”, vertelde Chelsea-coach Antonio Conte vrijdag. “Ik hak pas op het laatste moment de knoop door maar hij is beschikbaar.”

Chelsea speelt zaterdagnamiddag op het veld van Leicester City.