‘Irma zal deel van de VS verwoesten’

Orkanen Harvey en Irma hebben de voorbije dagen een enorme ravage aangericht in de VS. En Brock Long, het hoofd van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, zegt dat het nog lang niet gedaan is. Integendeel. 'Orkaan Irma zal een deel van de VS verwoesten', zegt hij.

Orkaan Irma heeft de voorbije dagen een enorme ravage aangericht op meerdere eilanden in het Caraïbisch gebied. Onder meer Barbuda, Antigua, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten werden grotendeels verwoest door de storm.

Vloedgolven, overstromingen, uit de grond getrokken bomen, uitvallende elektriciteit, omver gewaaide auto’s en beschadigde huizen: zelden zagen de inwoners van de eilanden zoveel ellende.

De orkaan zet nu koers richting de VS. De orkaan is dan wel afgezwakt naar een categorie 4 maar heeft nog steeds verwoestende windsnelheden.

De storm zal wellicht zondagochtend in Florida of een andere van de zuidoostelijke staten aan land gaan. Dat baart Brock Long, het hoofd van de Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, grote zorgen.

'Orkaan Irma blijft een gevaar dat de VS ofwel in Florida of in andere zuidoostelijke staten zal verwoesten', zegt hij bij Reuters. Volgens Long zal de stroom meerdere dagen uitvallen in het gebied. ‘Ik ken niemand in Florida die dit al ooit heeft meegemaakt’, aldus Long.