Amerikaanse studentes in Firenze ‘verkracht door Carabinieri’

Twee Amerikaanse studentes die via een uitwisselingsprogramma in Firenze studeren, zeggen dat zij na een nachtje uit in de Toscaanse hoofdstad verkracht zijn geworden door politieagenten.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens de studentes spraken zij in de vroege uurtjes twee Carabinieri aan voor hulp in hun zoektocht naar een taxi.

De politiewagen stond voor de nachtclub geparkeerd en de agenten boden aan, het tweetal naar hun appartement in hartje Firenze te brengen. Daar werden zij seksueel mishandeld, luidt de klacht.

Een andere politiedienst, de Polizia di Stato, onderzoekt de zaak. De procureur heeft de studentes tot donderdagavond laat ondervraagd, aldus persbureau Ansa.