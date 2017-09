Het is niet altijd eenvoudig om om te beseffen dat je hulp nodig hebt wanneer je psychische problemen hebt of om hulp te bieden als je merkt dat iemand in je omgeving niet lekker in zijn vel zit. Daarom houdt De Standaard een Facebook live om 12 uur waarin u al uw vragen kunt stellen.

Met de campagne ‘4 voor 12’ roept Te Gek?! iedereen op om alerter te zijn voor het welzijn en het psychisch evenwicht van familie, vrienden en collega’s. Omdat een op de vier mensen in zijn of haar leven te maken krijgt met een burn-out, een depressie, angsten of een ander psychisch probleem. Beseffen dat er hulp nodig is en de stap naar hulp zetten, blijft voor velen moeilijk.

Stel uw vragen via onze Facebookpagina aan Gwendolyn Portzky (Vakgroep psychiatrie en medische psychologie van de Universiteit Gent), waarmee we om 12 uur een Facebook live houden.