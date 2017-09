Twee doden na zware aardbeving voor kust van Mexico

De zware aardbeving voor de kust van Mexico heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Dat maakte de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken, Miguel Ángel Osorio Chong, bekend.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto kondigde spoedmaatregelen aan. Ook komt het nationale noodgevallencomité samen.

Het hoofd van de civiele bescherming, Luis Felipe Puente, waarschuwde de inwoners aan de kust in de deelstaten Oaxaca en Chiapas voor golven tot 4,20 meter hoog.

De aardbeving was voelbaar in de hoofdstad Mexico-stad en de staten Puebla, Veracruz en Guerroro. In de hoofdstad is her en der de elektriciteit onderbroken.

Volgens een update van het USGS gebeurde de aardbeving op een diepte van zowat 70 kilometer. Het USGS zegt ook nog dat de beving gebeurde op 87 kilometer ten zuidwesten van Pijijiapan voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van Mexico, omstreeks 6.49 uur Belgische tijd.

Het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingssysteem waarschuwde voor de mogelijke dreiging van een tsunami. Gevaarlijke golven zijn mogelijk voor de kust van Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.



Op 19 september 1985 kwamen duizenden mensen om na twee zware aardbevingen, die grote delen van de hoofdstad verwoestten.

Prelim M8.0 earthquake near the coast of Chiapas, Mexico Sep-8 04:49 UTC, updates https://t.co/iaj4BW3BLi — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 8 september 2017

Prelim M5.7 earthquake near the coast of Oaxaca, Mexico Sep-8 05:01 UTC, updates https://t.co/opDhb00KLy — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 8 september 2017

Nederlandse koningin Máxima ongedeerd

De Nederlandse koningin Máxima heeft vrijdag geen hinder ondervonden van de aardbeving in Mexico. Ze blijft in het land vanwege haar werk voor de Verenigde Naties.

'Ze is ongedeerd en keert vrijdag volgens planning terug naar huis', laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Máxima is sinds woensdagavond in Mexico als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ze heeft onder meer een toespraak gehouden in het nationaal paleis in Mexico-stad.