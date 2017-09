Gentse zakenvrouw schenkt 90.000 euro voor protheses Hannelore

Een Gentse zakenvrouw, die anoniem wil blijven, heeft 90.000 euro geschonken voor elektronische protheses voor Hannelore Vens, de jonge vrouw die in het programma ‘Over winnaars’ Machu Picchu beklom

Hannelore Vens (27) uit Brugge was deze week de eerste van vijf ‘Over Winnaars’ die samen met Koen Wauters het onmogelijke realiseerden. In de uitzending op VTM zag de kijker hoe zij dankzij speciale protheses tot aan de ruïnes van Machu Picchu kon wandelen.

De reacties op sociale media waren overweldigend en daarom beslisten Qmusic, radiozender van Medialaan, Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal om geld in te zamelen om die betere prothesen voor Hannelore te kopen. Ze kosten 90.000 euro.

Gisteren werd een hele dag geld ingezameld. In de loop van de dag schonk een Gentse zakenvrouw in één klap 90.000 euro. ‘Hannelore heeft zo’n sterke indruk op me nagelaten, omdat ze zo positief in het leven staat. Ik wil haar graag helpen omdat ze blijft vechten ondanks de zware tegenslagen die ze gekend heeft’, aldus de vrouw.

In totaal werd gisteren zowat 146.000 euro ingezameld. De rest van het ingezamelde bedrag gaat naar Project U/turn, een organisatie die avonturlijke reizen organiseert voor mensen met een handicap. U/Turn begeleidde ook Hannelore tijdens haar tocht naar Machu Picchu met Koen Wauters.